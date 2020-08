Mercato Inter, anche il Chelsea su Brozovic: contropartita per Kante?

Brozovic sembrerebbe il principale candidato a lasciare l’Inter durante la prossima finestra di mercato. Il croato è in scadenza di contratto nel 2022 ed ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. I nerazzurri sarebbero disposti a cederlo per 40 milioni di euro e reinvestire i soldi ricavati nell’acquisto di un top a centrocampo.

Il classe ‘93 sarebbe finito nel mirino di alcuni top club europei, tra cui Bayern Monaco e Paris Saint Germain, ma al momento non sarebbe ancora arrivata nessuna proposta ufficiale. Secondo quanto riportato dal portale inglese 90min.com, si sarebbe aggiunta anche il Chelsea che sarebbe alla ricerca di alternative a centrocampo.

Non è escluso che i nerazzurri possano utilizzare il croato come parziale contropartita tecnica per arrivare a N’Golo Kante, nome in cima alla lista di Antonio Conte. Il francese ha trovato pochissimo spazio la scorsa stagione a causa di diversi infortuni e non sarebbe ritenuto incedibile dalla società. I blues sarebbero disposti a cederlo per 50 milioni di euro.