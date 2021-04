Mercato Inter, anche i nerazzurri si inseriscono tra le pretendenti per il Kun

È notizia di settimane fa che il Kun Aguero a partire dalla prossima stagione non sarà più un giocatore del Manchester City: i Citizens deciso di non prolungare il contratto della punta argentina, in scadenza nel 2021​​. Dunque Aguero al termine della stagione si svincolerà e quindi potrà approdare in un nuovo club a parametro zero. Il fatto che non ci sarà nessun cartellino da pagare ha suscitato l'interesse di molti club importanti.

Stando a quanto riporta Calciomercato.com, tra le pretendenti per il Kun ci sarebbero il Barcellona, la Juve e adesso anche l'Inter. Il noto sito sportivo scrive che in questo momento i bianconeri sono in vantaggio sui nerazzurri nella trattativa con il giocatore per portarlo nella propria base. Per capirne di più si dovrà attendere l'evolversi della situazione e anche scoprire qualcosa di più in merito alla questione societaria dell'Inter.