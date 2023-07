Mercato Inter, altro affare chiuso, importante per diversi aspetti

di Redazione, pubblicato il: 11/07/2023

(Mercato Inter) Raffaele Di Gennaro sarà il terzo portiere dell’Inter nella prossima stagione. La visita in sede delle ultime ore è servita a firmare il contratto che lo legherà alla società nerazzurra per un anno. Domani le visite e poi l’annuncio ufficiale. Una carriera iniziata alla grande nelle giovanili dell’Inter con la conquista della Next Gen 2012 e il titolo di campione d’Italia nello stesso anno. Poi una lunga serie di infortuni gli hanno impedito di vivere gli anni migliori nel calcio che conta. Il ritorno di Di Gennaro è importante anche ai fini della lista Uefa proprio in considerazione del suo trascorso nelle giovanili interiste.