Mercato Inter, altre due squadre si iscrivono alla corsa per Julian Alvarez

Mercato Inter: per Julian Alvarez arriva la concorrenza anche dall'Inghilterra.

Il giovane attaccante argentino classe 2000 di proprietà del River Plate, si sta mettendo in mostra con la maglia dei Millionarios e le sue prestazioni, condite da tantissimi gol ed assist, hanno fatto sì che tantissime big europee si siano interessate a lui in vista del mercato di gennaio e di giugno. Secondo quanto riportato da parte del sito tematico Calciomercato.com, infatti, dopo Inter, Milan e Real Madrid, anche due squadre inglesi avrebbero chiesto informazioni per l'acquisizione del calciatore.

Le due squadre in questione sono il Manchester United, che potrebbe salutare Edinson Cavani, ed il Manchester City che, dopo non essere riuscito ad arrivare la scorsa estate ad Harry Kane, potrebbe fiondarsi sul talento sudamericano. Ciò che stuzzica di più tutte queste squadre sono due fattori specifici: il primo è la scadenza di contratto con il River Plate al 31 gennaio del 2022, la seconda, di conseguenza alla prima, il valore del giocatore fissato, al momento, a 20 milioni di euro. Insomma, la concorrenza comincia a farsi folta e il giocatore ha sul tavolo anche la possibilità di rinnovare il contratto per rispetto della squadra che lo ha cresciuto in modo da far aumentare il valore.

L'Inter dovrà stare molto attenta se vorrà portare a casa Alvarez. Di sicuro la società nerazzurra è molto interessata a lui e la conferma è arrivata anche da Beppe Marotta che ieri ha confermato la presenza di Dario Baccin per visionare il giocatore. Vedremo se, di fatto, nascerà una trattativa così come è stato per Lautaro Martinez qualche stagione fa, con l'Inter pronta a valorizzare un giocatore e a renderlo un pilastro importante della propria squadra sia per il presente che, soprattutto, per il futuro.