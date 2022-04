Mercato Inter, altra estate di sacrifici? Biasin rivela tutto

Mercato Inter, Fabrizio Biasin parla delle prospettive economiche per la prossima estate.

Il giornalista di Libero, molto esperto delle cose di casa Inter, ha parlato, nel suo editoriale su TMW, della prossima sessione di mercato in cui la società nerazzurra dovrà essere pronta a cogliere l'occasione, ma dovrà capire su quali fondamenti economici potrà contare, dal momento che la proprietà non effettuerà nessuna iniezione di denaro. E proprio di questo, il giornalista, ha voluto mettere in guardia i tifosi nerazzurri che potrebbero rivivere un'altra estate molto complicata in termini di uscite.

Infatti, secondo quanto ha riportato Biasin, oltre alla soddisfazione di campo dell'aver battuto la Juventus, c'è anche da pensare al fuoricampo "a costo di essere fastidiosi". Sì, perchè la prossima estate sarà, come quella scorsa, fatta di tanti sacrifici e qualcuno dovrà essere ceduto per poter portare la liquidità necessaria per riempire le casse del club sia per quanto riguarda il mantenimento, sia per quanto riguarda il finanziamento della prossima campagna acquisti. Di sicuro lasceranno Milano sia Sanchez che Vidal che permetteranno di risparmiare sul monte ingaggi, mentre per quanto riguarda Lautaro, nella mente di Marotta non sarebbe lui il nome da sacrificare.

Insomma, da viale della Liberazione bisognerà prendersi nuovamente di ingegno e cercare dei rinforzi mirati, magari anche qualche scommessa, che possano essere immediatamente efficaci per la squadra nella prossima stagione e che possano mettere a posto il bilancio della società. Vedremo cosa succederà, di sicuro sia Beppe Marotta che Piero Ausilio hanno intenzione di rendere la rosa competitiva per raggiungere un livello alto, poi non sarà sicuramente semplice trovare i profili adatti che possano dare un contributo importante.