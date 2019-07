Mercato Inter, altra cessione: siamo alle firme. I dettagli

Altra cessione in casa Inter. Dopo Gravillon, destinato al Sassuolo, anche Gavioli lescerà i nerazzurri. Il giovane centrocampista della Primavera andrà a giocare a Venezia.

Tutto definito, con la trattativa arrivata alle firme. Manca solo l'ufficialità. E' quanto riportato su gianlucadimarzio.com, un'operazione di mercato in prestito oneroso con diritto di riscatto e contro riscatto. Per il prestito, il club veneto verserà nelle casse dell'Inter 2 milioni di euro.

Dopo tante stagione in Primavera, per Gavioli arriva il salto nei professionisti: giocherà in serie B con la maglia del Venezia.