Mercato Inter, altra cessione in arrivo: sirene inglesi per l’attaccante

Mercato Inter, nel mese di gennaio i nerazzurri dovranno trovare una nuova sistemazione a Martin Satriano.

Già la scorsa estate sembrava destinato alla cessione ma alla fine Simone Inzaghi decise di trattenerlo e utilizzarlo come quinto attaccante dopo un pre campionato da protagonista. Il talentuoso attaccante uruguaiano non è però riuscito a trovare spazio in questi mesi e dovrebbe essere mandato in prestito in modo da giocare con più continuità e completare il suo percorso di crescita. Dopo l'addio di Colidio dovrebbe essere Satriano il prossimo a dover salutare i nerazzurri. Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club sia italiani che esteri. Nelle ultime settimane si è spesso parlato di una possibile esperienza al Cagliari o in Serie B (leggi qui l’articolo) ma il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Serie A.

Secondo quanto riportato dal Guardian, il talento nerazzurro sarebbe finito nel mirino del Nottingham Forrest, club che milita in Championship e che punta alla promozione in Premier League in questa stagione. Al momento si trova a soli due punti dalla zona play-off e sarebbe a caccia di rinforzi di qualità per provare a centrare l’obiettivo.

Quello di Martin Satriano sarebbe uno dei nomi fatti dal tecnico Steeve Cooper per rinforzare il reparto offensivo insieme a quelli di Gonçalo Ramos del Benfica e Marcus Forss del Brentford. L’intenzione del club britannico sarebbe quella di acquistarlo con la formula del prestito fino al termine della stagione, una soluzione molto gradita ai nerazzurri. Intanto Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero al lavoro per acquistare Gianluca Scamacca, pronta l’offerta al Sassuolo (clicca qui per approfondire)