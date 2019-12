Mercato Inter, Alonso e Emerson Palmieri nel mirino: le ultime da Londra

L'Inter di Antonio Conte è alla ricerca di un esterno sinistro a causa dei problemi fisici di Kwadwo Asamoah. I nerazzurri seguono due giocatori del Chelsea, Marcos Alonso e Emerson Palmieri. L'edizione online del 'The Sun' ha aggiornato la situazione sui due giocatori.

Emerson Palmieri è felice a Londra. Il giocatore non ha iniziato nessun colloquio con alcun club, nonostante il forte interesse di alcune squadre. Discorso diverso per Marcos Alonso, con i nerazzurri pronti a prendere l'esterno spagnolo in prestito con la possibilità di riscattarlo a giugno. Le cifre dell'operazione riportate dal 'The Sun' sono le seguenti: poco più di 2 milioni di euro per il prestito, riscatto fissato a circa 21 milioni.