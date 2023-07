Mercato Inter, all’improvviso torna un nome dalla Premier, c’è un motivo

di Redazione, pubblicato il: 24/07/2023

(Mercato Inter) Il comportamento di Lukaku ha creato un vero e proprio caos nel mercato nerazzurro, negarlo sarebbe inutile. Le indiscrezioni circolate fino ad oggi hanno riguardato soprattutto due nomi, Morata e Balogun. L’Inter ha sondato entrambi, ha parlato con le rispettive società. L’Atletico ha confermato che non intende muoversi dalla clausola di 21,5 milioni di euro per l’ex juventino, l’Arsenal ha sparato 30 per il giovanotto statunitense.

Luca Cilli su Sky Sport nelle ultime ore ha introdotto un nome nuovo, almeno per queste ultime settimane, quello di Gianluca Scamacca.

L’ex Sassuolo ha già manifestato la sua ferma volontà di tornare in Italia dopo una stagione al West Ham non esaltante. Tutte le voci di mercato finora circolate hanno parlato di destinazione ormai scritta per lui nella Roma ma nonostante il passare del tempo l’affare non va in porto. Il motivo è semplice, i giallorossi possono andare al tavolo della trattativa senza poter garantire niente più che un prestito con diritto di riscatto. L’Inter da questo punto di vista sarebbe avvantaggiata. La cessione di Onana permette al club nerazzurro di metter sul piatto soluzioni diverse, si tratti di acquisto a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto.