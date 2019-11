Mercato Inter, Allan impossibile, si punta su un altro giocatore di serie A

In casa Inter continuano i "casting" per rinforzare il centrocampo in vista del mercato di gennaio. Negli ultimi giorni era circolato il nome di Allan. Ma il Corriere dello Sport, nel fare il punto sulle strategie nerazzurre, esclude la percorribilità di questa pista, vista che il Napoli non sembra intenzionato a cederlo.

A questo punto, visto che anche Vidal non è un'opzione per questioni anagrafiche, resta un'altra pista. Si tratta di Rodrigo De Paul. L'argentino dell'Udinese piace, e sembra essere in pole position rispetto agli altri profili seguiti.

Castrovilli infatti ha una valutazione troppo alta, mentre Kulusevski piace, ma è una pista complicata.