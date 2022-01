Mercato Inter, alla scoperta di Bremer: Ausilio fiuta il colpo

Il mercato dell'Inter per il futuro sta pian piano nascendo.

La costruzione di un progetto vincente e duraturo, passa soprattutto per un reparto che negli ultimi anni in Serie A è stato tra i migliori (se non il migliore). La scorsa stagione a contribuire in maniera decisiva alla conquista dello Scudetto numero 19 fu il tridente difensivo composto da Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni, tutti e tre quasi sempre impeccabili che spesso sono riusciti ad annullare anche gli attaccanti avversari più ostici.

Per fare in modo che la difesa nerazzurra resti ad un livello alto, il Direttore Sportivo interista Piero Ausilio insieme all'Amministratore Delegato dell'Area Sport Giuseppe Marotta sta seguendo con interesse concreto Gleison Bremer Silva Nascimento, meglio conosciuto semplicemente come Bremer. Il classe 1997, attualmente di proprietà del Torino, in questo campionato ha collezionato 18 presenze (per un totale di 1560 minuti giocati) e 2 reti.

Bremer all'interno dello scacchiere di Ivan Juric prende posto al centro della difesa con il preciso compito di far partire l'azione dal basso. Il brasiliano fa del gioco aereo probabilmente la sua dote migliore, e i numerosi duelli vinti insieme alla sua presenza costante in area di rigore durante i calci da fermo la dicono lunga sul vizietto del gol che lo rende appetibile. Il patron granata Urbano Cairo (complice la scadenza di contratto fissata attualmente al 30 giugno 2023) valuta il suo gioiello 10 milioni di euro. Una cifra che non sembra spaventare la dirigenza di Via della Liberazione e che potrebbe essere "alleggerita" mediante l'inserimento di qualche contropartita tecnica.