Mercato Inter, Alfredo Pedullà da le ultime novità su Bremer

Mercato Inter, Gleison Bremer si avvicina ai nerazzurri.

Il difensore brasiliano, in questa stagione, sta dimostrando ancora una volta la sua grande crescita rispetto a quando è arrivato in Italia e si sta affermando come uno dei migliori difensori non solo italiani, ma in circolazione. Il suo nome, negli ultimi mesi, è stato accostato all'Inter che è molto interessata come nuovo difensore per la prossima stagione da poter far giocare nella difesa a tre insieme a Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Non c'è ancora nulla di ufficiale o di definitivo, ma secondo quanto tanti hanno riportato, la società nerazzurra sembra essere in vantaggio.

Infatti, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, nella diretta Instagram con il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, il difensore in questo momento è fortemente in orbita Inter che ha tutta l'intenzione di puntare su di lui, soprattutto perchè ci sarà la staffetta con Stefan de Vrij per cui potrebbe essere interessato il Tottenham o altri club. Per Pedullà, il brasiliano è un fenomeno del suo ruolo e la sua grande forza sta nella continuità con cui riesce a fare grandi prestazioni.

Insomma, continuano a piovere conferme e questo non può che far piacere ai tifosi nerazzurri per un giocatore che davvero sta stupendo tutti e che davvero potrebbe essere un tassello fondamentale per l'Inter e per sigillare ancora di più una difesa che, in questo momento, è la migliore quanto a reti subite, dell'intera Serie A. Vedremo se ci saranno rilanci da parte di altre squadre e se il prezzo, viste le grandi prestazioni, non lieviterà in maniera ulteriore rispetto ai 25 milioni di cui si parla.