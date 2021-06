Mercato Inter al bivio: interesse del Chelsea per Hakimi, attesa Lautaro

Hakimi continua a rimanere uno degli obiettivi di mercato di diversi club tra i quali - i più attivi ed interessati - restano PSG, con il pressing di Leonardo, e Chelsea. Il club inglese che inizialmente sembrava voler effettuare solamente una manovra di disturbo, sta invece pensando seriamente all'investimento sul marocchino per la prossima stagione. Per Lautaro la situazione resta in stand-by.

Stando a quanto riporta quest'oggi il Corriere dello Sport (domenica 13 giugno 2021, ndr) i blues hanno formulato un'offerta molto allettante a livello di cash e possono offrire - diversamente dal club parigino - alcune contropartite tecniche gradite al club nerazzurro: "I Blues hanno superato quota 50 milioni come cash e hanno elencato 3-4 calciatori, dal costo diverso l'uno dall'altro, che potrebbero interessare".

I nomi sarebbero i seguenti: "Emerson Palmieri è il primo, ma occhio anche a Zappacosta, a Kovacic (un pallino d'Ausilio) e all'attaccante Abraham. Quello del Chelsea è un vero è proprio assalto". Ora a Milano aspettano la controfferta da Parigi che per ora non sono andati oltre i 60 milioni più la proposta di qualche giocatore da inserire nella trattativa ottenendo il secco no da parte dell'Inter. Per quanto invece riguarda la situazione dell'argentino, le parti si riaggiorneranno anche se lo sop alla trattativa del rinnovo: "Risulta emblematica".

Definisce così la situazione il quotidiano che riporta come sia stata recapitata un'offerta da 50 milioni da parte dell'Atletico Madrid - non presa in considerazione dai nerazzurri - e che, inoltre, ci sia un ritorno di fiamma del Barcellona. Nonostante ciò l'Inter non si muove dalla sua valutazione: 90 milioni. Una valutazione molto alta, come avrebbe affermato anche l'agente del calciatore Camano, che l'Inter non vuole rivedere al ribasso. Le prossime settimane saranno decisive in tal senso in quanto la data del 30 giugno si avvicina. In caso di addio il sostituto risulterebbe Raspadori. Contatti avviati con il Sassuolo come riferisce il quotidiano.