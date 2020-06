Mercato Inter, al Barcellona potrebbe finire Cavani e non più Lautaro

La situazione economica non proprio rosea del Barcellona sta inevitabilmente influenzando le manovre di mercato dei dirigenti blaugrana. Se prima l'obiettivo n°1 per la futura eredità della 9 di Luis Suarez era Lautaro Martinez, ora non lo è più.

Sul contratto del Toro vige una clausola rescissoria da 111 milioni di euro che il Barça ad oggi non si può permettere di esercitare se non inserendo varie contropartite tecniche. Quest'ultima ipotesi però, non scalda affatto il club di Via della Liberazione.

E' così dunque che secondo Don Balòn entra in scena il nome di Edinson Cavani, centravanti che a fine stagione potrà essere ingaggiato a parametro zero e che permetterebbe dunque agli spagnoli di non sborsare denaro per il cartellino.