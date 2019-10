Mercato Inter - Agresti vota il centrocampista per i nerazzurri

Stefano Agresti avrebbe suggerito all'Inter l'acquisto di Milinkovic-Savic. Il famoso cronista di mercato spiega la sua scelta e vota il serbo come rinforzo perfetto per i nerazzurri in vista delle prossime partite.



Ecco quanto dichiarato dal giornalista di "Calciomercato.com":



"Avvio di stagione positivo per il serbo, che ha brillato nel 4-0 contro il Genoa. Con lui, l'assalto alla Champions è possibile per la Lazio. Nel futuro, però, c'è una big da scudetto: Milinkovic potrebbe fare al caso dell'Inter, che cerca un giocatore con le sue caratteristiche. Per il momento, intanto, il voto è 8".