Mercato Inter, Agoumè pedina di scambio? Ecco le opzioni sul tavolo

Uno dei giovani dell'Inter che si sta mettendo molto in luce in questa stagione è il francese classe 2002 Lucien Agoumè. Il centrocampista, al momento in prestito allo Spezia, però, potrebbe essere utilizzato dai nerazzurri come pedina di scambio.

Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Agoumè potrebbe finire all'Udinese per abbassare la parte cash per Rodrigo De Paul oppure all'Atalanta, per abbassare quella di Robin Gonsens.

Su entrambi i giocatori bisogna registrare anche l'interesse della Juventus di Andrea Pirlo che non vuole ripetere l'annata che sta passando.