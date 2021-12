Mercato Inter, ag. Adeyemi: "Ecco la decisione sul futuro in nerazzurro"

Mercato Inter: il futuro di Karim Adeyemi non sarà in nerazzurro.

A ufficializzarlo è stato Thomas Solomon, procuratore del giovane attaccante del Salisburgo. Intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti alla cerimonia del Golden Boy di ieri a Torino, organizzata da Tuttosport, e come riportato da salzsburg24.at, Solomon ha detto:

"Qualche giorno fa abbiamo decisamente detto 'no' alla proposta del Barça. Il Barcellona non è più un'opzione per Karim. Il meglio per lui è un club tedesco. Abbiamo detto no anche a Real Madrid e Inter perché Karim vuole giocare in Bundesliga". Tutto porta a pensare che sia il Borussia Dortmund il club teutonico favorito, con il Lipsia pronto a inserirsi. Tale scelta perché il giocatore e l'agente preferirebbero un trasferimento in un team di medio/alto livello, ma non eccelso, per continuare a mettersi in mostra. Per questo motivo, anche il PSG sembra defilarsi.

Il giocatore, ambito da tutte le big d'Europa, ha dunque fatto la sua scelta, almeno per quanto concerne il prossimo campionato in cui mettere alla prova le sue capacità. Sfuma, dunque, il primo obiettivo futuribile sul mercato per Marotta e Ausilio.