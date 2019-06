Mercato Inter: affari a ripetizione con il Genoa, volano le plusvalenze e gli scambi

I dirigenti del Genoa, capitanati dal presidente Preziosi, hanno passato diverse ore nella nuovissima sede nerazzurra di Porta Nuova per definire la ragnatela di trattative che intercorrono tra i due club. Ne dà notizia il sito di Repubblica, secondo il quale sarebbe stato raggiunto l’accordo per confermare il prestito di Radu ai rossoblu anche per la prossima stagione.

Ma c’è ben altro, “oltre al futuro di Radu i presenti hanno discusso anche del difensore centrale Nicholas Rizzo e del centrocampista Lorenzo Gavioli nella maxi operazione che riporterà il portiere e i due giovani Primavera dell'Inter in Liguria con una plusvalenza di 8,5 milioni. Denaro che andrebbe a sommarsi alla cessione di Vanheusden, vicino allo Standard Liegi (18 milioni circa). L'altro affare in dirittura di arrivo con i liguri è quello per Pedro De La Vega attaccante del Lanus. L'idea degli interisti è far acquistare il calciatore al Genoa, che garantirebbe un'opzione all'Inter in caso di rivendita futura, l'altra sinergia possibile è legata a Bruno Amione, difensore 17enne del Belgrano de Córdoba."