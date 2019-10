Mercato Inter - Affare possibile, Suning pronto ad approfittarne

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport non sarebbe del tutto tramontata la trattativa per portare Arturo Vidal alla corte di Antonio Conte.



Il centrocampista cileno non è riuscito finora ad ottenere un ampio minutaggio nello scacchiere tattico di Valverde e Suning medita il colpo in vista di gennaio.



Vidal è da tempo finito sulla lista della spesa nerazzurra, e la situazione in casa Barça potrebbe addolcire l'accordo tra le due parti.



Marotta osserva anche Ivan Rakitic, ma la scelta potrebbe ricadere sull'ex Juve dato il feeling tra il tecnico salentino e il giocatore.