Mercato Inter - Affare ancora non definito. Tutto rimandato a gennaio

Gabigol è uno dei nomi in uscita nel mercato dell'Inter: il centravanti carioca, reduce da un'ottima annata col Flamengo, non rientrerebbe più nei piani di Marotta.



Il club brasiliano però sottolinea che ancora non si sarebbe arrivata ad una conclusione della trattativa. Il vicepresidente Braz, ai microfoni di Globoesporte, ha dichiarato di essere fiducioso in merito a un accordo con la dirigenza nerazzurra ma tutto sarebbe stato rimandato a gennaio quando si scoprirà il destino dell'attaccante.



L'incontro tra i due club, stando sempre a quanto riferito dal Brasile, sarebbe stato positivo ma l'affare avrebbe subito una brusca frenata con una scadenza fissata al prossimo anno.