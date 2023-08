Mercato Inter, adesso è corsa a Correa

di Redazione, pubblicato il: 23/08/2023

(Mercato Inter) Non c’è solo il Torino sulle tracce di Correa. Sul Tucu arrivano forti le attenzioni del Marsiglia che dovrebbe perdere Alexis Sanchez destinato proprio a subentrare all’argentino a Milano. Secondo CM.Com la trattativa è già avviata, l’Inter vorrebbe la cessione a titolo definitivo, 20 milioni più o meno per evitare minusvalenze. La definizione dell’affare non sarà semplice viste le cifre del cartellino e quella dell’ingaggio del ragazzo.

Restano anche gli interessi manifestati nei giorni scorsi da parte del Betis e del Lille. In serata un altro club si aggiunge alla lista, il Cagliari di Ranieri, destinazione però poco gradita a Correa.