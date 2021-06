Mercato Inter, addio del croato dopo lo Scudetto? La situazione

Il futuro di Ivan Perisic sembrerebbe sempre più lontano dall’Inter. L’esterno, dopo una prima parte di stagione deludente, si è adattato allo stile di gioco di nerazzurro ed è diventato uno dei titolarissimi di Antonio Conte.

Nonostante l’ottimo campionato, l’Inter sembrerebbe intenzionata a cederlo per alleggerire il monte ingaggi. Il croato, inoltre, ha il contratto in scadenza il prossimo anno e per questo converrebbe cederlo nella prossima sessione di mercato per evitare di perderlo a zero la prossima stagione.Come riportano alcuni media tedeschi, il futuro di Ivan Perisic potrebbe essere nuovamente in Bundesliga. Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club, tra cui l’Herta Berlino e anche il Bayern Monaco.

Il club bavarese, infatti, sarebbe alla ricerca del sostituto di Douglas Costa e sarebbe pronto a riaccogliere l’esterno nerazzurro dopo l’anno di prestito della stagione 2019/2020. Ivan Perisic è stato vicinissimo ai tedeschi anche la scorsa estate, ma l’affare saltò a causa delle alte pretese nera