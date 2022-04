Mercato Inter, accordo tra Scamacca e il Sassuolo: il futuro è già segnato

Mercato Inter; arrivano importanti novità su Gianluca Scamacca, obiettivo numero uno dei nerazzurri per la prossima stagione.

L’attaccante sta vivendo un campionato da protagonista con la maglia del Sassuolo con già 13 gol realizzati e sembrerebbe ormai pronto a provare il salto di qualità in una big. Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club ma quello al momento favorito sarebbe quello nerazzurro.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com il Sassuolo avrebbe trovato con il giocatore l’accordo per il rinnovo del contratto fino al giugno del 2026 con un aumento dell’ingaggio a 800mila euro netti a stagione esattamente il doppio rispetto a quanto percepisce attualmente. Tutto fatto tra le parti adesso non resta che aspettare la firma e poi l’ufficialità. Nonostante il rinnovo, il futuro del classe 1999 sarà lontano da Reggio Emilia. Il rinnovo è soltanto una mossa che permetterà al club neroverde di chiedere una cifra più elevata per cederlo quest’estate. Carnevali vorrebbe incassare dalla cessione del giocatore almeno 40 milioni di euro e non sembrerebbe intenzionato a concedere sconti. Il giocatore, intanto, avrebbe già dato il suo ok ai nerazzurri ma prima bisognerà trovare un accordo per il cartellino.

L’Inter sarebbe pronta a tentare l’assalto magari con l’inserimento di alcune contropartite tecniche per provare ad abbassare le richieste economiche del Sassuolo. Attenzione alla concorrenza di Milan e Napoli, che sarebbero pronte a mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri.