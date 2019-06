Mercato Inter, accordo per l'esterno quasi raggiunto: le ultime

Siamo ormai agli sgoccioli per quanto concerne l'accordo totale tra Inter ed Herta Berlino per Valentino Lazaro. Per l'austriaco, che andrebbe ad occupare il ruolo di esterno destro nel 3-5-2 di Antonio Conte, il club meneghino sborserà circa 25 milioni.

Inoltre, le parole dell'agente del giocatore a krone.at, Max Hagmayr, testimoniano lo stato rovente della trattativa: "Non posso dire nulla in proposito". Parole enigmatiche che, pur non lasciando trapelare nulla, fanno pensare ad una chiusura dell'affare Lazaro in tempi brevi.

Nel frattempo, sul proprio profilo Instagram il giocatore interroga i propri followers circa la prossima destinazione che prenderà. Inutile dire che i commenti con la parola "Inter" sono arrivati a decine.