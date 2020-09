Mercato Inter, accordo con la Spal per Esposito. Ora tocca al giocatore

Sebastiano Esposito potrebbe lasciare l'Inter per iniziare una nuova avventura. E' la Spal a fare sul serio per l'attaccante nerazzurro. Il club ha trovato l'accordo con l'Inter per il passaggio di Esposito in prestito.

Ora si attende la decisione definitiva del calciatore. Esposito potrebbe giocare in serie B, trovando quella continuità che ora servirà al giovane talento dell'Inter per crescere ed poter essere subito protagonista. La notizia è stata riportata da Gianluca Di Marzio.