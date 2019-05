Mercato Inter, accordo con l'attaccante: 7,5 milioni a stagione più bonus

L'Inter avrebbe individuato in Lukaku il rinforzo giusto per l'attacco. Giocatore che piace a Conte, sempre più vicino alla panchina nerazzurra.

Secondo quanto riportato da Giulia Stronati della 'Gazzetta dello Sport', l'Inter ha l'accordo con il centravanti belga. Si parla di un quinquennale da 7,5 milioni più premi netti a stagione.

Così la giornalista su Twitter: "L’Inter ha l’accordo con Romelu Lukaku per un quinquennale da 7,5 milioni più premi netti a stagione. Ora i nerazzurri dovranno trovare l’intesa con il Manchester United. È il centravanti belga il prescelto di Conte per il post Mauro Icardi che resta in uscita".