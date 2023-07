Mercato Inter, accordo a portata di mano, “partirà a breve”

di Redazione, pubblicato il: 10/07/2023

(Mercato Inter) Manuele Baiocchini su Sky Sport riporta le ultime indiscrezioni sulla cessione di Onana.

“Si attende un’offerta dal Manchester United per chiudere il cerchio. Sotto i 50 milioni l’Inter non accetta, vorrebbe 60 milioni. Ma si chiuderà a 55, raggiungibili con dei bonus. Onana ha trovato un accordo di base con il Manchester United. C’è possibilità che il portiere voli in Inghilterra a breve”.