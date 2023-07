Mercato Inter, a un passo dalla chiusura, si attende solo l’ok di Zhang

di Redazione, pubblicato il: 14/07/2023

(Mercato Inter) Onana ad un passo dal Manchester United. Le ultime ore hanno segnato il passo decisivo dei Reds ovvero l’offerta di 50 milioni di euro più 5 di bonus. Secondo la Gazzetta dello Sport in casa nerazzurra si aspetta un ultimo contatto per strappare qualche milione in più per avvicinarsi alla richiesta originaria di 60 milioni, poi arriverà l’ok di Zhang per le firme. La sensazione è che la trattativa possa concludersi in giornata dopo di che l’Inter potrà iniziare la caccia ai due portieri (Sommer e Trubin) e sedersi al tavolo del Chelsea con argomenti concreti per concludere anche il ritorno definitivo di Romelu Lukaku.

Onana oggi si è regolarmente presentato al primo giorno di preparazione agli ordini di Inzaghi. I tifosi assiepati alla Pinetina hanno chiesto al portierone camerunense di restare. Un segno tangibile dell’affetto che è riuscito a conquistarsi in pochi mesi con le sue parate ma soprattutto con il suo atteggiamento.