Mercato Inter: a sorpresa offerto un fuoriclasse del PSG

Mercato Inter, Angel Di Maria è stato proposto ai nerazzurri.

L'esterno mancino del Paris Saint Germain, vede il suo contratto scadere il prossimo 30 giugno ed è per questo che vorrebbe trovare una sistemazione in vista della prossima stagione che possa garantirgli la sua ultima squadra di grande livello della carriera. Per questo, secondo quanto riportato da Repubblica, l'entourage del Fideo lo avrebbe proposto alla dirigenza nerazzurra che, dal canto suo, sarebbe rimasta un po' freddina per quanto riguarda questa pista in vista dell'estate.

Si sa come l'Inter sia molto attenta ai parametri zero, con l'acquisto di Onana quasi fatto ed il forte pressing per il difensore del Borussia Monchengladbach, Mattias Ginter. Ma il giocatore argentino, al momento, non rappresenta una priorità. L'Inter, infatti, si sarebbe fiondata sul pupillo di Simone Inzaghi, Felipe Caicedo, attualmente al Genoa, in cui sta avendo uno scarso minutaggio. Ma attenzione anche ad un altro laziale in scadenza a giugno come Luiz Felipe, difensore che non ha ancora trovato un accordo con la Lazio e che potrebbe interessare alla squadra nerazzurra.

Insomma, l'Inter programma il suo futuro e cerca le soluzioni migliori soprattutto se a parametro zero, vista la nuova politica di spending review ordinata dal presidente Steven Zhang. Vedremo quali nomi verranno ad essere concretizzati e quali no, ma di sicuro da viale della Liberazione sono già al lavoro per rendere la squadra competitiva anche per la prossima stagione. Con il nome di Di Maria, al momento messo da parte, ma che in futuro, se alle giuste condizioni, potrebbe stuzzicare Piero Ausilio e Beppe Marotta.