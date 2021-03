Mercato Inter, a giugno si prova per un centrocampista del Betis Siviglia

In questo girone di ritorno, l'Inter sembra aver trovato la quadratura definitiva a centrocampo con il terzetto Barella, Brozovic ed Eriksen, rilegando Arturo Vidal in panchina.

Ma gli scout dell'Inter vorrebbero rimpolpare con delle alternative quella zona di campo, proprio per questo, secondo quanto riportato da calciomercato.com, dalla Spagna rimbalza la voce di un forte interesse per il centrocampista del Betis Siviglia, William Carvalho.

Il centrocampista portoghese, già in passato nel mirino dell'Inter, è un vecchio pallino del ds Piero Ausilio e chissà che la prossima non possa essere la sessione giusta per vederlo a Milano.