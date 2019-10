Mercato Inter: a gennaio si lavora sul doppio colpo a centrocampo. Il punto

Le parole di Conte al termine della gara contro il Parma hanno un significato che lascia poco spazio all'interpretazione. Il tecnico nerazzurro ha bisogno di rinforzi, soprattutto a centrocampo, dove latitano le alternative.

Stando a quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport i nomi su cui si lavora per gennaio sono due. In primis Vidal, che è un autentico pallino di Conte. Il Barca si oppone alla cessione , anche se la volontà del cileno, che lamenta il poco utilizzo, potrebbe fare la differenza. L'Inter lavora sul prestito con diritto, ma prima deve realizzare almeno un un'uscita in quel reparto.

Poi c'è Matic, che è un piano b ma non solo. Il tencico lo apprezza, visto che lo ha avuto al Chelsea, e potrebbe essere un ottima alternativa a Brozovic. Per questo motivo, secndo la rosea, a gennaio potrebbero arrivare entrambi.

Rakitic non interessa, sia per una questione di età che per una questione tecnica.