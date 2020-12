Mercato Inter - A gennaio possibile scambio tra i nerazzurri e il Napoli

Il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica di Radio Marte, ipotizzando un possibile scambio a gennaio tra Inter e Napoli.

La squadra partenopea infatti è ancora alle prese con il caso Milik: l'attaccante polacco è da tempo fuori rosa e andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno, ecco perché uno scambio a gennaio permetterebbe al club di non perdere a zero un proprio asset.

Tempo fa si era parlato di Vecino come possibile pedina per arrivare all'attaccante azzurro ma, secondo Marchetti, i due club non avrebbero mai lavorato seriamente su questa possibilità. Il giornalista però ha fatto il nome di un altro nerazzurro: Radja Nainggolan. Il centrocampista belga potrebbe dunque essere l'uomo giusto per mettere in piedi lo scambio.