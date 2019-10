Mercato Inter, a gennaio due ipotesi concrete per il centrocampo

Continua a ritmo serrato la ricerca da parte dell'Inter di un nuovo centrocampista. La volontà del club meneghino infatti, sarebbe quella di avere un reparto più ampio che possa far pesare meno gli infortuni come quello di Stefano Sensi.

Ed è cosi che torna prepotentemente in auge il nome di Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United con un contratto in scadenza a giugno 2020. I Red Devils però, a favore loro vantano il diritto di prolungare di un ulteriore anno il contratto del serbo.

Per questo motivo, tralasciando le piste che conducono a Sergej Milinkovic-Savic e Sandro Tonali (magari percorribili in estate), non è da escludere che i nerazzurri facciano un tentativo a gennaio per Ivan Rakitic, giocatore in uscita dal Barcellona. A riportare tutto ciò ci ha pensato Niccolò Ceccarini in un editoriale su TuttomercatoWEB.