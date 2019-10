Mercato Inter, a gennaio caccia ad un attaccante. Si punta un giocatore di Premier

Il recente infortunio di Sanchez ha riproposto in casa nerazzurra il tema avanzato da Conte nel post partita di domenica scorsa. In attacco la coperta è corta, e a gennaio ci sarà bisogno di un innesto.

Stando a quanto riportato da Tuttosport Marotta ed Ausilio avrebbero messo nel mirino un giocatore di Premier League. Si tratta di Olivier Giroud. L'attaccante francese è ai margini del progetto di Lampard, nonostante sia un punto fisso della nazionale francese.

Il giocatore ha necessità di giocare per arrivare al meglio all'Europeo estivo, e per questo sembra essere intenzionato a rifiutare le offerte che vengono dall'America. Per questo i nerazzurri ci fanno un pensierino, cos' da consegnare a Conte un attaccante che conosce bene dai tempi del Chelsea.