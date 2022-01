Mercato Inter, a breve l'incontro con gli agenti di Alvarez per l'accordo

Mercato Inter, tra qualche giorno i nerazzurri incontreranno l'agente di Julian Alvarez.

L'attaccante argentino classe 2000 di proprietà del River Plate, fa gola a tantissime società, non solo italiane, tra cui, appunto, l'Inter, ma anche i cugini rossoneri del Milan ed alla Juventus, ma anche estere, come il Manchester United che, nelle ultime ore, ha avuto un incontro con l'entourage del giocatore, rappresentato dall'importante agente Fernando Hidalgo, e si è detto disposto a pagara la clausola risolutoria fissata a 20 milioni di dollari, alla luce di un contratto che con i 'Millionarios' scade il 31 dicembre del 2022.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, però, l'Inter non vuole mollare la presa sul giocatore, sorpattutto dopo i responsi molto positivi avuti dal vice direttore sportivo, Dario Baccin, che più volte lo ha visionato nei suoi viaggi in Argentina, e avrebbe intenzione di fissare a breve un incontro con lo stesso Hidalgo per formulare un'offerta che possa chiudere l'accordo con il giocatore in maniera definitiva. Vedremo nelle prossime ore se effettivamente questa quadra verrà trovata, oppure se altre squadre si inseriranno per formulare, dal canto loro, un'offerta che possa essere soddisfacente.

Julian Alvarez è un talento cristallino, considerato pronto per il calcio europeo e Piero Ausilio, Dario Baccin e Beppe Marotta non hanno intenzione di lasciarlo ad altre società europee senza averci provato fino alla fine, provando anche a giocare la carte Javier Zanetti, da sempre molto influente nei confronti dei calciatori argentini, così come in passato è accaduto con Lautaro Martinez quando venne acquistato dal Racing Avellaneda.