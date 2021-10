Mercato Inter: 99 motivi per cui Andrea Belotti è un affare

Mercato Inter: Andrea Belotti piace a Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta lo ha messo nel mirino (forse) già per gennaio.

Belotti è in scadenza con il Torino, a giugno 2022, e secondo le ultime notizie (molto) probabilmente non rinnoverà il suo contratto. Attorno al Gallo, dunque, si è acceso il mercato. Indubbiamente le pretendenti non mancano e il centravanti della Nazionale sognerebbe un progetto tecnico che gli risulti convincente e che, naturalmente, lo coinvolga. Si parla di Milan, come rivelato in una nostra esclusiva di agosto, alla ricerca di un vice Ibrahimovic soprattutto se Olivier Giroud dovesse confermare una certa fragilità. Ma ecco che può spuntare l'Inter. Marotta non ha mai nascosto il gradimento nei confronti del giocatore, tanto da aver già posto le basi per un indennizzo sostanzioso al Toro e un quadriennale a Belotti. InterDipendenza ve l'ha rivelato in esclusiva il 7 ottobre (qui potete trovare l'articolo integrale) e ieri, lunedì 11 ottobre, la notizia è stata rilanciata da Tuttosport (come potete leggere qui).

Il giocatore piace moltissimo a Inzaghi che lo ritiene ideale per il suo sistema di gioco. E poi ci sono i numeri che confermano come quello di Belotti possa essere un affare per l'Inter. Il Gallo ha infatti già collezionato 250 presenze in Serie A e ha segnato 99 gol. Una certezza, insomma, per i reparti avanzati di qualsiasi squadra d’Italia. L'affare potrebbe realizzarsi già nel mercato di gennaio? Tutto dipenderà da Alexis Sanchez. Il cileno, come vi abbiamo raccontato sempre in esclusiva (potete trovare qui l'articolo), sembra stia percorrendo sempre di più la strada che lo porterà alla rescissione del contratto già a gennaio 2022. Il rapporto con Inzaghi è infatti ai minimi storici e, se dipendesse dal tecnico, l'ex Manchester United potrebbe fare le valigie il prima possibile.