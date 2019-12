Mercato Inter, 31 dicembre Gabigol torna ad essere nerazzurro

Il 31 dicembre è la data di scadenza del prestito di Gabriel Barbosa al Flamengo. Nonostante i contatti avviati da mesi tra il club brasiliano e l'Inter l'accordo per un eventuale trasferimento definitivo del capocannoniere brasiliano non è ancora stato raggiunto.

Dunque, almeno sulla carta, dalle prossime ore Gabigol tornerà ad essere un giocatore dell'Inter a tutti gli effetti. Solo sulla carta, perchè la dirigenza nerazzurra ha già chiarito che il giocatore non rientra nei piani dello staff tecnico mentre il club carioca sembra deciso a fare tutto quanto possibile per non privarsi del protagonista più importante della splendida annata appena conclusa.Beppe Marotta ha confermato al sito brasiliano che la volontà dell'Inter di trovare una soluzione positiva è ampia: "siamo aperti a tutto, disponibili. Ma non abbiamo ancora trovato un accordo”.

Secondo GloboEsporte l'intesa potrebbe arrivare nei primi giorni del nuovo anno, formalizzata sulla base di una cifra intorno ai 16 milioni di euro per poi cercare l'accordo con il giocatore per il suo ingaggio, attualmente vicino ai 3 milioni di euro.