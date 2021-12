Mercato Inter, 3 nomi per la prossima stagione: Marotta si muove

Mercato Inter, Beppe Marotta si muove per tre acquisti in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da parte de La Gazzetta dello Sport, l'amministratore delegato nerazzurro ha già iniziato la programmazione per il rafforzamento della squadra in vista della stagione 2022-2023, in modo da regalare a Simone Inzaghi una rosa competitiva capace di lottare su più fronti. Nella mente dell'esperto dirigente ci sarebbero tre nomi su tutti, che andrebbero coprire tre zone di campo differenti in modo da rimpolpare ogni reparto.

Per quanto riguarda la difesa un nome che stuzzica molto è quello di Malang Sarr del Chelsea, giocatore della scuderia Pastorello e che aggiungerebbe un tassello in più importante nel reparto arretrato, soprattutto con la partenza di Aleksander Kolarov in scadenza di contratto. Per la mediana sono sempre più insistenti le voci di un interessamento per Giulio Maggiore dello Spezia, visto che andranno a scadenza due mezze ali come Matias Vecino ed Arturo Vidal. Infine il reparto avanzato in cui si saluterà certamente Alexis Sanchez e in cui il nome preferito resta sempre quello della stellina del River Plate, Julian Alvarez.

Insomma, le idee non mancano e tutto il management inizia già la programmazione che dovrà portare ad un corposo ringiovanimento della rosa e ad un abbassamente del monte ingaggi così come ordinato da parte del presidente di Steven Zhang. Vedremo se per questi giocatori partiranno delle offerte concrete e ci sarà la possibilità di concludere gli affari. Simone Inzaghi, dal canto suo, rimane molto concentrato su questa stagione in cui vuole regalare la seconda stella ai nerazzurri.