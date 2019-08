Mercato Inter: 3 grandi si per un solo affare

Nonostante le buone prove offerte nella pre season, Dalbert non ha convinto pienamente Antonio Conte, soprattutto per quanto attiene la fase difensiva. Ecco dunque che il brasiliano torna sul mercato, in vista di un possibile ritorno in Francia oppure, come Marotta si augura, rientrando in uno scambio con la Fiorentina con Biraghi.

Il sito di Tuttosport sottolinea come il ritorno in nerazzurro del laterale viola avrebbe solo indicazioni positive. Innanzitutto Biraghi assicura una copertura difensiva di spessore decisamente maggiore rispetto a Dalbert. In secondo luogo la sua presenza sarebbe fondamentale per la lista Champions, permettendo l’inserimento di un giocatore on più visto che proviene dal settore giovanile nerazzurro.

Ma a giudizio di Tuttosport l’elemento davvero importante è il terzo: “Marotta è convinto che l’italianizzazione dello spogliatoio non possa che portare benefici agli equilibri in squadra. Marotta ha deciso di percorrere una strada nuova e di italianizzare l’Inter: oltre a Sensi e Barella si è deciso di puntare su Bastoni e valorizzare Esposito. In rosa, qualora dovesse arrivare anche Biraghi, sarebbero ben dodici i giocatori autoctoni “