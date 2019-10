Mercato Inter, 2 rinforzi per Conte: un esterno già in casa e uno a gennaio

I numerosi infortuni che hanno colpito i giocatori nerazzurri in quest'ultime settimane impongono alla società e all'allenatore di trovare soluzioni. Conte dovrà innanzitutto accelerare il percorso di inserimento di uno dei nuovi arrivati. Si tratta di Lazaro, che si è dimostrato più refrattario a metabolizzare gli schemi del tecnico.

L'austriaco è carente in fase difensiva, ma come riportato dal Corriere dello Sport ora non c'è più il tempo di attenderlo, e probabilmente il percorso di crescita verrà completato direttamente in campo.

Poi non è da escludersi un nuovo acquisto a centrocampo a gennaio. Il nome caldo è quello di Matic, in uscita dal Manchetser e con il contratto in scadenza, ragioni per le quali potrebbe rappresentare un'occasione low cost.