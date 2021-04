Mercato Inter, 2 nomi su tutti per il dopo Handanovic

Samir Handanovic non sta vivendo di certo una delle sue migliori annate. Dopo l'infortunio avvenuto nella gara a Napoli, anche ieri sera si è ripetuto contro lo Spezia, commettendo 2 errori che sono costati 4 punti agli uomini di Conte nelle ultime 2 giornate di campionato. Episodi già visti o simili a quelli vissuti nella prima parte della stagione.

Tra i tanti motivi possibili che spiegano questo brutto trand che lo sloveno sta attraversando c'è sicuramente la sua età avanzata che di certo non aiuta. Per questo la dirigenza nerazzurra starebbe lavorando per portare un portiere addifabile già da quest'estate in grado di sostituire al meglio il capitano nerazzurro.

Secondo Calciomercato.com i nomi principali indicati come i prossimi eredi di Handanovic sono quelli di Juan Musso e Pier Luigi Gollini. Entrambi i classe '94 hanno tenuto costantemente prestazioni convincenti e mostrato un notevole repertorio di parate ed interventi che alle volte si sono rivelati decisivi.