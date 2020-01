Mercato, Il Tottenham compra, Eriksen più vicino all'Inter

L'accordo con il giocatore sarebbe già stato raggiunto, resta da convincere il Tottenham a dare il benestare per lasciar partire Eriksen, destinazione Milano. Intanto gli Spurs pensano a coprirsi, ipotizzando già di perdere il centrocampista danese.

Sky Sport riporta che il club londinese avrebbe già la certezza di acquistare Gedson Fernandes, talentuoso centrocampista del Benfica. L'operazione prevede un prestito per un anno e mezzo ed un obbligo di riscatto nel 20121 per una cifra compresa tr i 50 ed i 60 milioni di euro.

Se era necessario un assist importante per vedere Eriksen in nerazzurro questa operazione di mercato potrebbe chiudere il cerchio. Da domani si apre una settimana che sarà all'insegna dell'attesa spasmodica per la notizia che i tifosi nerazzurri attendono.