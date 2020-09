Mercato - Il PSG offre 50 milioni per Skriniar, ma l'Inter chiede di più

L'Inter continua a lavorare assiduamente sul fronte cessioni, quest'ultime indispensabili per finanziare i nuovi colpi in entrata del club meneghino. Con l'eccezione di pochi incedibili, i nerazzurri sono pronti ad ascoltare offerte per per tutti gli altri componenti della rosa.

Tra i possibili partenti c'è anche Milan Skriniar, che continua ad interessare molte big europee, nonostante l'ultima stagione leggermente sottotono rispetto ai suoi standard. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il PSG avrebbe già inviato all'Inter un'offerta ufficiale da 50 milioni di euro per il difensore ex Sampdoria.

Il club nerazzurro avrebbe rifiutato, chiedendo ai francesi non meno di 65 milioni per lasciar partire Skriniar. Non è da escludere un rilancio dei campioni di Francia già nelle prossime ore.