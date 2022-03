Mercato, il procuratore di Jorginho apre ad un ritorno in Italia

Mercato, anche l’Inter tra le possibili destinazioni di Jorginho.

Nuove voci di mercato sul centrocampista faro della nazionale di Mancini e del Chelsea. A parlare è direttamente l’agente del giocatore naturalizzato italiano, Joao Santos in un’intervista rilasciata a tuttomercatoweb.it. L’agente ha dichiarato che il suo assistito può tornare in Italia e che per lui sarebbe addirittura un sogno. In Serie A secondo Santos l’Inter rientrerebbe nella cerchia dei quattro o cinque club nei quali potrebbe approdare. Le altre possibili destinazioni sarebbero Milan, Juve, Napoli e Roma. I problemi però al momento sono dovuti alla situazione geopolitica che si è abbattuta sul club inglese come uno tsunami. Infatti al momento il club di Abramovich, che si è dimesso dal ruolo di presidente, è in vendita ma per via delle sanzioni imposte alla Russia l’iter della cessione sta diventando molto complicata e molti giocatori dei Blues starebbero cercando di trasferirsi altrove.



Questa situazione, sempre secondo Joao Santos, rende il mercato del Chelsea bloccato in quanto non può vendere, comprare o rinnovare. Jorginho per il momento ha un altro anno e mezzo di contratto con la squadra di Tuchel e un' eventuale discussione di rinnovo è prevista non prima del prossimo inverno dopo i mondiali in Qatar. Mondiali che per Jorginho e la nazionale italiana sono ancora da conquistare. Domani ci sarà il primo match a Palermo contro la Macedonia del Nord e qualora gli azzurri passassero il turno dovranno giocarsi una vera e propria finale con la vincente di Portogallo-Turchia. Due partite nelle quali si dovrà vedere un Jorginho sui livelli della scorsa estate quando fu uno dei protagonisti della vittoria degli Europei.



