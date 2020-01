Mercato, il club passa la palla al calciatore e all'agente. Inter sempre vigile

Christian Eriksen è uno dei nomi caldi in casa Inter per quanto riguarda il mercato: il centrocampista danese è uno dei profili più richiesti, coi nerazzurri in fila per provare ad aggiudicarselo.



Secondo le ultime indiscrezioni del "Corriere dello Sport" il Tottenham avrebbe definitivamente gettato la spugna per convincere il suo regista a restare, con la decisione che passerebbe al giocatore stesso e al suo entourage.



L'Inter è sempre alla finestra, anche se la concorrenza è folta. Resta da capire la strategia nerazzurra, che nel frattempo sembrerebbe l'unico club ad essersi mosso concretamente.