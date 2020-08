Mercato - Il Barcellona torna alla carica per Lautaro, l'Inter fissa il prezzo

Sono ore caldissime in quel di Barcellona, dove l'arrivo del nuovo tecnico Koeaman ha dato il via a una vera e propria rivoluzione della rosa blaugrana. Come anticipato già ieri, è ormai certo l'addio di Arturo Vidal e Luis Suarez, due senatori della vecchia guardia ma che non rientrano nel nuovo progetto tecnico.

L'addio di Suarez, almeno secondo quanto riportato oggi da Marca, potrebbe essere il segnale di un ritorno alla carica per Lautaro Martinez, da tempo ormai il primo obiettivo dei catalani per la prossima stagione. L'operazione è in stand-by da settimane ma adesso il Barça sembra pronto per sedersi nuovamente al tavolo delle trattative con l'Inter.

I nerazzurri, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, sono disposti ad ascoltare eventuali offerte, ma ad una sola condizione: la parte fissa cash dovrà essere di almeno 85 milioni di euro, ai quali aggiungere un'eventuale contropartita.