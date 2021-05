Mercato - Idea Silvestri per la porta, scambio con...

L'Inter - è cosa nota - è alla ricerca di un portiere che possa alternarsi a Samir Handanovic nella prossima stagione. Radu attualmente non offre queste garanzie per Conte e l'interessamento dell'Hellas Verona di una decina di giorni fa potrebbe sfogarsi in uno scambio.

Alla dirigenza piace molto Marco Silvestri, numero uno proprio della rosa di Juric, ed in questo senso potrebbe rappresentare una vera e propria occasione. Da valutare la formula per l'eventuale trasferimento.