Mercato - Idea Gagliardini per l'Atalanta: piace a Gasperini

Roberto Gagliardini di nuovo all'Atalanta, questa sarebbe l'idea di Giampiero Gasperini secondo quanto riportato quest'oggi dal quotidiano L'Eco di Bergamo. Il giocatore, cresciuto nel vivaio atalantino, sembra nutrire della stima del tecnico dei bergamaschi, ragion per cui non è da escludere un tentativo per riportarlo a casa da parte della Dea.

L'Atalanta infatti è alla ricerca di un sostituto di Marteen De Roon e Remo Freuler, e il profilo del centrocampista interista sembra sposarsi alla perfezione con le idee calcistiche di Gasperini. Gagliardini inoltre farebbe comodo per le liste UEFA, essendo, come ricordato sopra, un prodotto della cantera bergamasca.

Per far sì che l'affare si concretizzi però c'è da convincere Antonio Conte a lasciar partire il giocatore, cosa non scontata, dato che il tecnico leccese nutre grande stima del suo numero 5.