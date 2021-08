Mercato, gran colpo della Samp: preso Ciccio Caputo

Colpo importantissimo della Sampdoria che, in questi ultimi minuti di mercato, sta portando avanti tante trattative, concludendone una impensabile fino a qualche ora fa. Sappiamo che la squadra di D'Aversa era alla ricerca di una prima punta per rinforzare il reparto avanzato ed il primo nome nella lista era quello di Petagna del Napoli, trattativa che, però, non è andata a buon fine.

Sappiamo anche che il Sassuolo aveva bisogno di sfoltire il reparto avanzato, visto che aveva tre centravanti come Caputo, Raspadori e Scamacca - quest'ultimo tolto da ieri dal mercato - a giocarsi l'unico posto disponibile. Ecco che da queste due situazioni, si è venuto a creare un incastro di mercato con la società blucerchiata che, come riportato attraverso il proprio profilo Twitter da parte di Gianluca Di Marzio, ha acquistato Ciccio Caputo, accontentando la richiesta del proprio allenatore.

Un affare davvero molto importante per la squadra genovese che si ritrova in rosa un bomber che potrà fare davvero molto bene. E l'acquisto di Caputo interessa da vicino anche l'Inter che se lo troverà contro al rientro dalla pausa delle nazionali proprio nella partita di Marassi contro la Sampdoria. Una trasferta che per gli uomini di Inzaghi si prospetta molto complessa.