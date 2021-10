Mercato, fulmine a ciel sereno: Icardi potrebbe tornare all'Inter?

Mercato Inter: Mauro Icardi potrebbe clamorosamente tornare a vestire il nerazzurro?

Il possibile scenario viene tratteggiato, in queste ore, da La Repubblica. Nell'articolo firmato da Matteo Pinci e Franco Vanni si legge: "La separazione da Wanda Nara apre per Mauro Icardi interessanti scenari di calciomercato. Oltre che dalla moglie, il calciatore si è infatti separato anche dall’agente che nell’estate del 2019 lo ha portato dall’Inter al Paris Saint Germain, prima in prestito e poi a titolo definitivo. Ad affiancare la showgirl nella trattativa, da cui l’Inter ha tratto 50 milioni di euro cash e il giocatore il raddoppio dello stipendio, è stato l’esperto procuratore Gabriele Giuffrida".

Il rapporto sentimentale fra Nara e Icardi, com'è noto, si è interrotto nei giorni scorsi. Ricostruisce infatti La Repubblica: "Nella mattinata di domenica, Wanda ha fatto i bagagli, è salita su un volo privato ed è partita per Milano. Portando con sé i figli: quelli avuti con l'ex marito (ed ex amico di Maurito) Maxi Lopez e quelli con Icardi. Su Instagram è comparsa una foto del gruppetto - Wanda e i bambini, un paio di loro con addosso la maglia del Milan - e la didascalia: Buongiorno amori miei. Mentre Icardi saltava l'allenamento, col beneplacito del Psg, per motivi "familiari".

E ora? E ora non è da escludere, appunto, un possibile ritorno di fiamma fra Icardi e l'Inter. Pinci e Vanni confermano, nell'articolo pubblicato su Repubblica, che "Icardi, che a Parigi frequenta più la panchina che il campo, in Serie A ha segnato tantissimo, affermandosi per due volte come miglior marcatore del torneo. Di giocatori così, fra quelli raggiungibili, non ce ne sono poi tanti. E un centravanti serve a tutte e tre le grandi squadre del nord Italia. L’Inter a breve dovrà trovare un degno sostituto a Edin Dzeko, in gran forma ma già trentacinquenne. Alla Pinetina peraltro Icardi ritroverebbe il suo amico Lautaro Martinez, con cui non ha mai smesso di sentirsi". Secondo il quotidiano sulle tracce dell'attaccante ci sarebbero comunque anche Milan e Juventus.

Secondo La Repubblica, "la prossima settimana, inevitabile una riunione per capire a questo punto che sarà del rapporto professionale con la coniuge furiosa. A chi gli è veramente vicino, Icardi ha confidato di non volere stare troppo a lungo lontano dalla prole. Ma questo non significa di per sé che debba tornare in Italia. Parigi dista da Milano un’ora e mezza di volo e il suo contratto con il Psg scadrà alla fine della stagione 2023/2024". Pinci e Vanni sottolineano, nell'articolo, che "è comprensibile che i tifosi italiani, tanto quelli dell’Inter quanto quelli dei club rivali, siano portati a fare congetture sugli effetti che la separazione potrebbe avere sul futuro professionale di Maurito".

Insomma: non resta, come sempre, che attendere per capire se ci sarà (o meno) il clamoroso ritorno di Icardi all'Inter.